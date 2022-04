Guillaume FORT

Conseil en communication et production de contenus de marques



Après plusieurs années dans la communication et la publicité, je découvre la production audiovisuelle en 2006 chez Kabo productions (Producteur de Scènes de Ménages sur M6) où je développe l'activité brand content, avant de rejoindre en 2010 Sporever/Media365 éditeur et producteur majeur de contenus sportifs (Orange Sport, Foot365, Rugby365...)



En mars 2012, je crée Hotanka Productions, société de production audiovisuelle spécialisée dans la production et l'activation de contenus de marques, avec 2 associés, Jacques Danger (Co-fondateur de GL Events) et Philippe Bublex ( fondateur de Permis de Filmer / Bublex & Co).





Quelques exemples de projets :



- Beaba : Web série " Une Cuillère Pour..." 14 épisodes d'environ 1 à 2 min, activation Parents.fr et réseaux sociaux

- Peugeot Sport : web tv évènementielle live permettant de couvrir et de suivre le team Peugeot Sport durant la saison d'endurance 2011 dont les 24 heures du Mans ( 1000 000 d'internautes ont suivi le live des 24H du mans)

- Peugeot : Programme court sur Les règles du rugby avec le Stade Toulousain diffusé sur le site Peugeot dédié à la coupe du monde de rugby 2007.

- Orangina : Campagne de marketing viral "Rodéo Secouage" avec Rémi Gaillard = > 2 500 000 vidéos vues

- Maggi : Une collection de recettes vidéos diffusées sur Internet et en GMS avec Abdel Alaoui (Canal+)

- Henkel : collections de vidéos conseils multi-marques pour le site client du groupe Labelleadresse.com

- PPG : vidéos conseils sur la peinture pour la E-boutique des peintures AVI

- Blédina : Films internes et externes

- Caisse d'Epargne IDF: Films en motion design, Animations 3D,...

- Somfy : vidéos commerciales et DIY "Do It Yourself"

- Distriboissons : Animation du réseau CHR ( 2500 établissements) pendant l'Euro de foot 2008



Mes compétences :

Production audiovisuelle

Communication

Internet

Digital