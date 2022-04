Alexandre DUBREUIL

Expertise globale en Communication & Création

BtoB / BtoC – Print / Web / Mobile / Vidéo

Réseaux Sociaux – E-commerce – site Corporate - CRM - Marketing relationnel –

Marketing opérationnel – Street marketing - Retail - Publicité (presse, affichage, tv, radio)





Récompenses :

- TOP COM D'OR // PRIX Site dédié pour Peugeot.com //2013//

- TOP COM D'OR // PRIX Portail – Communauté pour Leroy Merlin.fr //2013//

- e-Marketing Awards : Grand Prix + Prix de la stratégie communautaire pour Casino C'vous //2013//

- Lithys San Francisco // BEST Community Design pour Casino C'vous //2013//

- Net Explo Change // GRAND PRIX du Marketing digital et social pour Casino C'vous //2013//

- TOP COM D'OR Digital pour Peugeot 4008 //2012//

- TOP COM : GRAND PRIX DIGITAL + PRIX DU JURY pour Casino C'vous //2012//

- Clic d'or Bannières B to B Gallery //2007//

- Cristal (Méribel) pour les Laboratoires Vichy //2006//

- Lion de Bronze (Cannes) pour les Laboratoires Vichy //2006//









Mes compétences :

Publicité

Conseil en communication

Rédacteur

Création

Communication

Radio

CRM

BtoB

Web

Print