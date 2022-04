Arnaud WINK

Après un Diplôme Supérieur en Arts Appliqués au sein du DSAA in situ Lab de Strasbourg, j’intègre l’ENSCI-les Ateliers en 2011 en équivalence en création industrielle. Ma formation à Strasbourg m’oriente vers les démarches de terrain et le design global (design produit, graphique et d’espace). Pendant cette période je travaille aussi avec le collectif 923a sur des projets variés (vidéo, affiches, évènements...) Ma formation à l'ENSCI-Les ateliers m’aidera ensuite à approfondir certaines méthodologies et mon positionnement en tant que designer. Être au plus près des usagers et proposer des outils et des processus collaboratifs issus des sciences sociales me permet de répondre de manière plus juste aux besoins existants ou à ceux que je pressens. Je me plais à travailler sur des phases amont dans lesquelles j’adapte et renouvelle mes outils d’observation et d’interaction, puis lors des phases de développement j’essaie autant que possible d’aller au delà des besoins, de manière à rester force de proposition.



Mes compétences :

Développement produit

Design industriel

Design research

Approche Design global

Ux design