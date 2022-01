Lucía Belén SÁNCHEZ NAPAL

Je reprends actuellement des études pour compléter ma vision esthétique et m’orienter vers la création en art plastique. Je cherche une expérience professionnelle parallèle afin de développer ma relation avec le monde de l’art, la culture et la création visuelle.



Mes compétences :

Dessin

Design graphique

Artiste

Mac OSX

Photoshop

Sensibilité interne

Positive Attitude

Branding & identities

Proactive Rigoureuse

Indesing

Envie d'apprendre et d'évoluer

Print design

Réussir une mission

Vector

Coreldraw

Organisée et sérieuse

Éditoriale communication

Illustrator

Autodidacte

Ecriture

Illustration