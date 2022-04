Karine DUBOST JAQUARD

Titulaire du DESJEPS de l’INFA qui forme aux fonctions de direction d’établissements médico-sociaux, sociaux, socio-éducatifs et socio-culturels, j’ai acquis des savoirs théoriques essentiels couplés à une connaissance pratique de terrain.



J’ai le sens de l’organisation, de l’anticipation et suis rigoureuse, autonome et sérieuse dans mon travail. Je possède de très bonnes aptitudes relationnelles autant avec mes supérieurs hiérarchiques qu’avec l’équipe ainsi qu’avec les partenaires institutionnels et le réseau. Je suis curieuse, disponible et motivée.



Je suis en recherche active d'un poste de Chef de Service ou de directrice adjointe dans les domaines du handicap, du social ou de la Protection de l'Enfance.





Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Gestion budgétaire et analyse financière

Protection de l'Enfance

Management

Droit de la Famille

Droit de l'Enfant

Travail en réseau et et partenariat

Connaissances des lois 2002-2, 2007 et des outils

Domaine du handicap

Conduite du changement

Sociologie des organisations

Méthodologie de projet et stratégie de dvpt