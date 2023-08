- Plus de 17 ans d’expérience dans le business IT

- Une bonne connaissance du marché de la mobilité et des matériels.





Mes compétences :



- Détection de projets à forte valeur ajoutée

- Qualification et recrutement de partenaires

- Élaboration de plans de comptes

- Construction d’offres commerciales adaptées en collaboration avec les consultants avant ventes

- Organisation et coordination des ressources nécessaires à la conclusion des projets.

- Accompagnement des commerciaux en avant vente et en phase de closing

- Mise en place de plan d’actions marketing



mobility

IT

hardware

grands comptes

software

business development

Ipad

KAM

Portfolio Administration

Bookkeeping

Commodities

Pre sales

Virtualization

VMware

Network Appliance

DataCore

Symantec

Oracle

Data Centre