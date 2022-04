Antoine LOIZEAU

Mes différentes missions m'ont permises d'acquérir de l'expérience et du savoir faire dans les technologies Microsoft. Mes compétences techniques sont les suivantes: SharePoint 2007 à 2013, Asp.NET (C#), PowerShell, Project Server 2013, SQL Server, AJAX/JavaScript/jQuery, ainsi que le CSS.

Je souhaite aujourd'hui étendre ces compétences au niveau de l'expertise avant de peut-être devenir architecte .NET.



Mes compétences :

ASP.NET 3.5

CSS

Sharepoint 2010

jQuery

ASP.NET MVC

LINQ

SharePoint 2007

C#

XML

SQL Server

ASP.NET

SharePoint

WebServices