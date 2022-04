Antoine LORETTE

SEO Consulting Specialities :

- Management on websites development SEO strategy (French/English/Spanish)

- Training on optimizing techniques for SEO and ROI

- Traffic analysis & reporting



Web Marketing Specialities :

- Digital strategy analytics

- Creation of visual identity (logo, print)

- Creation of websites, blogs, & ecommerce(Prestashop, Magento, Wordpress), mobile & tablet compatible

- Google Analytics (Universal, GTM,...)

- Development of Social Media ( FaceBook, G+, Youtube,...)

- Creation of SEA campaigns



Consultor SEO :

- Consultor de marketing en buscadores para diferentes empresas y productos de los sectores de mas competicion en la red (Frances/Español/Ingles)

- Gestion de la estrategia de SEO de las empresas

- Formacion en tecnicas de optimizacion SEO y ROI

- Analisis del trafico y reporting



Especialista Web Marketing :

- Analisis de la estrategia digital

- Creacion de identidad visual (logo, print)

- Creacion de sitios de internet, blogs, y ecommerce (Prestashop, Magento, Wordpress), compatibles con movil y tablets

- Google Analytics (Universal, GTM,...)

- Community Manager (FaceBook, G+, Youtube,...)

- Creacion de campañas SEA



Mes compétences :

Référencement naturel

SMO

Google analytics

SEO

SEM