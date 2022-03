Olivier TALBOT

Marketing



- Établissement d’étude de marché

- Réalisation de stratégie commerciale et de plan de marchéage

- Lancement de produit

- Marketing international



Commerce et communication



- Vente

- Démarches commerciales : recherche de clients potentiels, création et suivi d’un portefeuille clients (tableaux de bords etc...)

- Négociation clients

- Réalisation de mailing, tracts publicitaires



Management



- organisation d’événements

- conduite et développement de projet

- méthodologie de création de projet

- gestion et travail d’équipe technique



Gestion et finance



- Compréhension et réalisation des tableaux financiers (bilan et compte de résultat)

- Mise en place de budgets (prévisionnels et réels)

- Gestion des stocks

- Gestion du temps (planification)



Technique



- création de sites web mobile

- création de site internet et boutique en ligne

- maitrise de la technologie qr code

- gestion des équipes de dévelopeurs



Mes compétences :

Marketing

E-commerce

Web mobile