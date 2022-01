Olivier TALBOT

Après 30 ans d'expérience dans le secteur automobile et aéronautique, j'ai crée le cabinet LQS Aquitaine en Dordogne en 2014, référencé Datadock. Nous intervenons auprès des entreprises pour améliorer les performances industrielles et mettre en place des solutions personnalisées et pragmatiques.



Vous souhaitez optimiser votre organisation, améliorer votre productivité et mieux satisfaire vos clients en privilégiant les valeurs humaines, nous sommes à votre écoute pour vous aider dans votre démarche de progrès.

Vous souhaitez être certifié ISO 9001, LQS Aquitaine vous accompagne dans votre démarche jusqu'à l'obtention de la certification.



Enseignant Lean et Qualité à l'école d'ingénieurs des mines d'Ales



Thèmes de formations et de conseils :

Lean : 5S, SMED, Lean manufacturing, 6 sigma, Kamban, management visuel

Qualité : la démarche Qualité, les outils Qualité, l'audit, ISO 9001, ISO TS 16949, EN 9100, la métrologie

Sécurité : Les outils sécurité, La démarche de prévention, Les EPI, le Document Unique, CSE, la pénibilité ...



Secteur d'activité des clients : instrumentation, automobile, pharmacie, mécanique, métallurgie, électronique, agroalimentaire, bois, plastique...



Tél : 06 86 89 42 41

Mail : lqstalbot@yahoo.fr

N° Siren : 800 906 778

Organisme Qualiopi

Membre de l'association CTP24 (Compétences du travail partagé pour les cadres et assimilés cadres en Dordogne)



Mes compétences :

5 S

Kaizen

Amélioration continue

Audit

AMDEC

ISO 9001

ISO TS 16949

EN 9100 et EN 9120

Iso 17025

Document Unique de Prévention des Risques Pro

Qualité

Sécurité

Gestion de projet

Méthode SMED

Management visuel

Méthode de résolution de problème

QRQC