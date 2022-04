Jean Michel FOURNIER

Après avoir passé 13 ans dans le groupe Total dans lequel j'ai occupé plusieurs postes dans le domaine de la vente, du commerce, du marketing et de la formation,

j'ai rejoint en 2009 la société QUALEADER, cabinet de Conseil Audit Formation Étude pour manager le développement de l'entreprise.

Depuis 2014 j'exerce mes activités de conseil et de formation, dans les domaines du management et de l'organisation en tant qu'indépendant. J'ai rejoins le réseau professionnel CADRES EN MISSION pour délivrer mes prestations.



Mes compétences :

Management

Coaching individuel

Formateur

Gestion de la Relation Clients

Ingénierie pédagogique

Team building

Conseil

Marketing

Communication

Développement durable