Avocat au Barreau de Paris, Antoine LOUBIER a débuté sa carrière en Asie au sein d'un cabinet d'avocats à Taiwan en 2000. De 2003 à 2015, il participe successivement pour le compte de plusieurs cabinets d'avocats français au déploiement de leurs activités en Chine du Sud, installé au sein du cabinet maritimiste chinois WANG JING & Co. En mai 2015, Antoine LOUBIER fonde son cabinet et rejoint comme consultant étranger le cabinet cantonais King & Land Law Firm.



Antoine LOUBIER intervient dans les domaines du Droit des investissements étrangers, des fusions et acquisitions, du Droit de la propriété intellectuelle et du Droit social, Droit du travail, du Droit de l'Immobilier ainsi que les problématiques juridiques liées aux échanges commerciaux internationaux, notamment import/export, questions douanières dans leurs composantes tant administratives que judiciaires. Il conseille principalement tant des entreprises européennes que chinoises, honkongaises ou taïwanaises.



Mes compétences :

Investissement direct étranger

Chine

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des affaires

Arbitrage international

Magazines

Intellectual Property Law

Import/Export

Economic Development

Corporate Law

Audit