Antoine LOUX

Ma description arrivera bientôt. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant c'est que je suis un adorateur de café bien fort et que je fouille l'internet depuis mon plus jeune age.



Je suis bien conscient que cette description est un peu courte et que vous n'y apprendrez pas grand chose sur moi. Alors n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous !



Mes compétences :

Javascript

Php

Jquery

HTML

CSS

Drupal

Internet

Web