Antoine LOYER

Attiré par le développement commercial et les relations humaines, j'ai réussi à allier les deux grâce à mes diplômes à l'ESC Grenoble et un Master enseignement spécialisé en Eco/Gestion.

Après une période d'un an dans l'enseignement professionnel, une nouvelle expérience c'est présentée. Je travaille actuellement dans le domaine bancaire au sein du Crédit Mutuel MABN



Mes compétences :

Vente

Marketing

Négociation

Relationnel

Management

Ecoute

Pédagogie