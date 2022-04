Antoine LUBAC

Je recherche un poste d'ingénieur agronome (CDD ou CDI) pouvant mêler, si possible, l’aspect expérimental, sur le terrain et en laboratoire, à l’analyse des résultats et à la rédaction de rapports que cela soit en laboratoire de recherche, en entreprise ou dans une collectivité territoriale. Je suis par ailleurs très intéressé par les outils d'aide à la décision ainsi que par les start-up qui portent des projets innovants en agronomie.



Mes compétences :

Cartographie SIG

Montage vidéo

Ecologie

Statistiques

Production animale

Développement territorial

Agronomie

Agroécologie

Production végétale

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel