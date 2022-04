Diplômé d'un DUT GEA (Gestion des Entreprises et Administrations), enseigné à l'IUT de Rennes, et titulaire d'une licence de gestion, parcours métiers du sport de l'IAE de Nice; je suis étudiant au programme grande école de l'Ecole Supérieur de Commerce de Rennes. Ayant validé ma deuxième année dans ce programme, j'ai choisi de prendre une année de césure.



Les objectifs de cette démarche sont de développer mon expérience professionnelle, enrichir mes compétences et enfin d'affiner mon projet professionnel. Je suis intéressé par les ressources humaines, particulièrement par des postes de chargé de recrutement ou de chasseurs de talents.



Contacts:

antoine.lucas@student.esc-rennes.com

0649196203



Mes compétences :

Access

Marketing

Communication

Gestion

aménagement planning

SQL

Microsoft PowerPoint

