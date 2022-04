Antoine LUCAS

Je suis actuellement étudiant en première année de médecine à Angers.

Dans le cadre de la réforme du PACES, une nouvelle matière appelée « projet Personnel et Professionnel de l'Etudiant » est dispensée par la faculté de médecine. L’objectif de cette matière est d’élargir nos connaissances sur les choix d’orientations à l’issue de la première année. Pour cela, je dois réaliser une enquête métier se rapportant à mon projet professionnel. Je cherche donc à prendre contact avec un ingénieur exerçant dans le domaine de l’informatique, électronique, nouvelles technologies… afin d’en savoir plus sur ce type de métier et de réaliser mon enquête.