Antoine LUNTADILA

Avocat au Barreau de Matadi depuis le 08 décembre 2004 et évolue au sein du cabinet Emery Mukendi qui a des représentations en RD Congo (Kinshasa, Lubumbashi et Matadi), en République du Congo (Brazzaville), en Afrique du Sud (Johannesburg) et aux Etats unis d'Amériques (New York).



Traite les matières relatives au droit des affaires avec toutes ses implications, notamment, le droit commercial, droit des sociétés, droits des assurances, droit maritime, droit de l'investissement. Il assiste, représente et conseille les clients en droit des ressources naturelles (droit minier, droit des hydrocarbures, droit de l'énergie électrique, droit forestier et droit agricole), droit des transports (maritime, terrestre, aérien fluvial et lacustre).....



Mes compétences :

Droit commercial

Droit bancaire

Droit des assurances

Droit des sociétés