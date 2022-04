Je m'appelle François SOKI NDONGALA, retraité de l'Office National de Transport (ONATRA) depuis 1998. Je me suis lancé dans le business depuis 1999. Je suis actuellement courtier d'imprimerie, Fournisseur et Distributeur dans la télécommunication. Et récemment Agent Agrée Finca Express RDC



Mes compétences :

Imprimerie