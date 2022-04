Je suis le Docteur Georges NDOMBELE NGIAMBU, Médecin du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, oeuvrant à l'hôpital Général de Makala ex Sanatoruim.

Je suis Opérateur Médico-social, Président de l'oeuvre Médico-sociale la Délivrance en sigle OMSD une organisation non gouvernementale de santé dont la Direction générale se trouve sur l'avenue Maternité n° 697/5 quarier Kisantu dans la commune de Makala et le siège social sur la 3eme rue n° 14 quartier Kimbangu I commune de Kalamu