Antoine LUU

Imaginez un instant que vous puissiez voir ce qu'un Client regarde dans les rayons d'un supermarché, que vous pouvez savoir où se pose le regard d’un lecteur de magazine, déterminer s’il a concentré son regard sur votre produit et sur la marque… ou au contraire si un élément parasite a distrait son attention visuelle…?



Imaginez que vous sachiez où s'est arrêté le regard d'un internaute sur votre site de vente en ligne... que ce regard soit volontaire ou inconscient... que (ne) feriez vous (pas) pour le retenir sur votre page...



Imaginez encore que vous allez lancer une campagne publicitaire, un spot sur les chaînes nationales, que votre équipe hésite sur deux pilotes... allez-vous tirer à pile ou face pour savoir lequel choisir ou bien suivre de façon objective sur la base des observations faites par un panel de téléspectateur? Une question alors : est-ce que les éléments clés de votre offre visuelle ont bien été perçus par le téléspectateur?... Vous allez avoir besoin d'une réponse *objective* et ne pas vous limiter à la seule verbalisation de leur émotions, réactions, et actions...



Imaginez enfin que vous pouvez contrôler rien que du regard une télévision, sans télécommande, que vous pouvez vous passer de la souris ou du clavier pour ouvrir une application, et surfer sur le Net des yeux, que vous pouvez coupler réellement viser avec vos yeux dans "Dead of the House" ou "Doom"!...



Les Technologies de "Eye Tracking" vous offrent ces possibilités!



Après 11 années passées dans le calcul scientifique (mécanique des fluides... pour les "barbares" qui se reconnaitront :) me voilà donc dans une nouvelle aventure excitante et enrichissante...



N'allez pas croire que j'ai jeté mon passé aux oubliettes! Grâce à mes compères Thierry Conte et Edgar Cortey, je me suis associé à leur affaires CFD-Numerics, société d'expertise en calcul mécanique des fluides/thermique :Array



Mes compétences :

Simulation

Études de marché

Commercial

CAO

Marketing

CAE

Mécanique des fluides

Psychologie

Ergonomie

Recherche

Eye tracking

Eye-tracking