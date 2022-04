Antoine MACHIZAUD

Bonjour,



Je suis titulaire d’un double diplôme d’ingénieur : ESTIA (Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées), major d’option, ainsi que le Master of Science « Digital Signal and Image Processing » de Cranfield.



Je travaille actuellement à Thalès Air Systems sur le développement d'un logiciel dans le domaine du traffic aérien.

J'ai travaillé 4 ans à Sogeti High Tech pour un projet qui fournit des environnements cockpit simulé aux concepteurs métier Airbus (A350, A400M et cockpit de recherche). Je développe, intègre et valide les futures interfaces graphiques et les évolutions des concepts de pilotages. J’ai ainsi acquis de fortes connaissances aéronautiques.



Mes compétences :

Aéronautique

Programmation

Traitement du signal

C++

C