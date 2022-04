Antoine MAGNE

Après avoir obtenu un BAC STI électronique, en 2009,



J'ai effectué la première année de cycle préparatoire à l'EPITA.



Pour diverses raisons je me suis réorienté vers un BTS IG réseaux a la fin de cette première année et ce, en Apprentissage avec Orange Business Services.



Ainsi en juin 2012 J'ai obtenu le Brevet de technicien supérieur en informatique de gestion option réseaux.



J'ai pu occuper deux postes lors de mon BTS sous contrat d'apprentissage avec Orange Business Services, l'un en tant que Pilote de production (Chef de projet Production de VPN entreprise), l'autre en tant que technicien support production VPN entreprise.



Depuis l’obtention de mon BTS je suis inscrit pour une poursuite d’études vers un BAC+5 avec l'ESGI, et ce, toujours en Apprentissage.

J'ai un poste de Responsable système d'information pour un contrat d'apprentissage de 3 ans chez Lumens-Consultants. J'ai ce même type de poste dans une autre entreprise.



Depuis le récent rapprochement de Solucom et de lumens-consultants, mon contrat devient Solucom pour la fin de ma formation.



Mes études récentes m’ont confirmé que je possède un excellent sens autodidacte.

Écoute, Rigueur et Autonomie sont des qualités que j’ai pu prouver dans mes différents postes.



Typographie: LaTeX, Pack Office et OpenOffice.



Systèmes d'exploitation : Linux, Windows professionnel, Windows Server, MAC OSX

Langages de programmation : C#, Caml, Wordpress, Joomla.

Langages : Francais (Courant), Anglais (scolaire), Espagnol (scolaire)



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Linux

Windows 7

Administrateur système

Administrateur réseaux

Windows xp

Cisco Certified Network Associate CCNA1

Vmware ESX / ESXI

VMWare

Windows server

Réseaux LAN

Packet Tracer 5.0

Office 2010

DNS

DHCP

Active Directory 2003/2008

Cisco

Windows serveur

SERVEUR 2008R2

Serveur 2008

ESX

Exchange

DFS

CentOS

ESX ESXI

Debian

Nagios

Serveur 2012