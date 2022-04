Karine JACOB

Intégrateur de solutions de virtualisation, de stockage et de sécurité, Deletec Corporate, poursuit sa croissance depuis sa création en 2000.

Nous proposons à nos clients des solutions de virtualisation/stockage et de Cloud Computing ainsi que des prestations de conseils. Nous abordons le monde des hautes technologies avec un esprit d'enthousiasme et de passion qui lie nos collaborateurs.

Partenaire MPN (Microsoft Partner Network), Citrix Gold, VMWare Vac Gold, Netapp, EMC, Cisco, nous proposons à nos collaborateurs et clients les meilleures technologies d'avenir.

Chargée de Ressources Humaines, j'interviens sur des missions globales RH comprenant notamment le recrutement, la gestion de carrière, le juridique & administratif.



DELETEC recrute des profils Consultants Infrastructure en Virtualisation/Microsoft/ Stockage, des Ingénieurs d'affaires. N'hésitez pas à me contacter pour toute information.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

ESN

Juridique