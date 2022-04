Antoine MAINNEMARE

J'ai une prédilection pour la gestion financière et comptable d'une entreprise, et j'ai 18 ans d'expérience dans ce domaine. Depuis 9 ans, j'évolue dans un contexte international car j'aime l'environnement multi-culturel.



Mes compétences sont les suivantes :

- manager des équipes comptables, notamment en période de réorganisation

- assurer la gestion opérationnelle comptable de plusieurs filiales européennes

- superviser la production des comptes annuels et des déclarations fiscales

- être l'interlocuteur des commissaires aux comptes et des experts comptables locaux

- animer les arrêtés périodiques et le reporting en normes US GAAP et IFRS

- piloter la trésorerie et optimiser le BFR

- participer à l'élaboration des budgets et forecasts

- prendre en charge les contrôles fiscaux et URSSAF



Mes principales réalisations sont :

- imprimer une culture de gestion dans une PME française de négoce traditionnel, dont j'ai été le DAF

- intégrer au Royaume-Uni une société informatique américaine au poste de Senior Accountant. J'y ai mené de manière autonome la fusion comptable et légale de 2 filiales françaises suite à un rachat

- étendre mon périmètre de Responsable Financier pour couvrir la France, l'Italie et l'Espagne chez Motorola Mobility. J'ai réussi le défi de mettre en place pour l'Italie une organisation comptable externalisée en étroite collaboration avec le cabinet local à Milan et le centre de services partagés à Cracovie

- devenir Contôleur Financier chez Zebra après une grosse acquisition, menant le budget et le reporting pour une nouvelle région commerciale France et Benelux



Ma valeur ajouté est la flexibilité, l'engagement et un management humain que j'ai développés dans des environnements exigeants et en constante évolution.



Mes compétences :

IFRS

Contrôle financier

US GAAP

international

Londres