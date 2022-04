Antoine MALDINEY

Je suis actuellement en troisième année de licence d'urbanisme à l'institut d'urbanisme et de géographie alpine (Grenoble). Entreprenant et rigoureux dans mon travail, je suis perpétuellement à la recherche de nouveaux challenges qui pourraient être bénéfique pour ma formation. Dans la vie, je suis passionné par les voyages et je fais également beaucoup de sport.



Mes compétences :

Conduite de projet

DAO

Economie

Programmation

Microsoft PowerPoint

Appels d'offres

Analyse de données

Architecture

Aménagement urbain

Dessin

Rédaction

Urbanisme