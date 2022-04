Karine MALDINEY

Depuis Décembre 2015, en charge du marché français activité Liner chez Mayr Melnhof Karton



De Décembre 2014 à Juillet 2015, expérience dans l'industrie plastique pour de l'emballage primaire, secondaire et tertiaire chez Coveris en tant qu' European Key Account Manager.

De 2010 a 2013 , fonction de Sales Manager Western Europe Sales Office.

De 2007 a 2010, J'occupais le poste de manager des bureaux de ventes en Amerique du sud, Afrique du sud et Asie pour la Société Ahlstrom division Release and Labels papers.

Auparavant j'occupais la fonction de Sales Manager depuis 2002 pour la même société Finlandaise Ahstrom.J'étais responsable d'un portefeuille client sur la France entière pour la division Technical Paper.

J'ai occupé le poste d'Assistante Commerciale pour la même société mais dans la division Release Liner en Septembre 2000. J'étais chargée du suivi commercial des clients Européens, gestion des stocks et approvisionnements des grands comptes. Je souhaitais vivement évoluer en tant que Commerciale ce qui a rapidement été possible puisque le poste de Sales Manager m'a été proposé début 2002 et celui de Sales Area Manager en 2007.

De 1998 à Avril 2000 j'ai vécu à Londres où j'ai obtenu un diplôme d'anglais et suivi une formation en informatique.



Mes compétences :

Responsable

Export

Ventes

Packaging

Grands comptes

Asie

Commercial

Emballage