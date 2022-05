Philippe DHUISME

Professionnel dans les achats depuis près de dix ans au sein d une structure multi-culturel et multi -sites,

mes missions m'amène a évoluer aussi bien sur des activités d'Achats que de Logistique.

Les actions de réduction de coûts et de consolidation, le managment de projets au sein d équipes pluri-disciplinaire, me permette de m'épanouir dans un secteur très dynamique et en constante évolution.





Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Négociation

Appels d'offres