Romain DUNEAU

J'ai spontanément intégré l'Ecole Française de Papeterie (EFPG - PAGORA) à l'issue de mes classes préparatoires aux grandes écoles. En parallèle de ma 3ème année d'école, j'ai obtenu en double cursus un M2Recherche en Génie des Procédés dans le but d'envisager un doctorat. Mon appétence pour le commerce l'emportera et en 2008, conscient de l'importance du management dans la vie d'un ingénieur, je décide d'obtenir une double compétence à l'IAE Grenoble avec un Master 2 Management et Administration d'Entreprise.



Je suis ravi aujourd'hui, de pouvoir utiliser mes compétences techniques et management commercial, au sein du groupe VICAT, en tant que Directeur Commercial des Papeteries de Vizille.



Mes compétences :

Papier

Carton

Imprimerie

Anglais

Business manager

Chef Marché

Chef Produit

Product Manager

Directeur commercial

Commerce

Emballage

Packaging

Espagnol

Management