Hugh MCDONNELL

Business Manager confirmé, doté d’une forte expérience commerciale à l’international. Réalisation de missions stratégiques, de vente et de marketing dans des sociétés d’engineering cotées et de services. MBA International d’une grande école de commerce, spécialisée en Marketing et Stratégie. Compétence démontrée en management et en équipe.

Objectif' (1) Formateur: Anglais / Business, (2) Consultant en Business, (3) Marketing / Projet Manager

En France' Formateur d'anglais et business dans des entreprises dans le sud oust de la France

In English' See my Linked In page for my English version



Business Planning

Team Work

Coaching professionnel

Tourisme

Management des Produits

Service Apres-Ventes

Formation professionnelle

Vente B2B

Marketing Mix et Stratégique

Management opérationnel

Management du Marketing

