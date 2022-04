Antoine MARCHAND

Chef de projet déploiement chez Air Liquide jusqu'en mars 2015, avec pour objectif de partir travailler à l'étranger (VIE) durant l'année 2015.



Durant ces 3 dernières années, j'ai eu la chance de travailler sur des projets variés tel que:

1-Le Management de projet internationaux: (GMAO, Supervision industrielle)

2-Le Management de projet innovant en lien avec un centre de recherche.

3-Le lean manufacturing et lean management.

3-La certification MASE.



Mais surtout dans des environnements variés. J'ai été basé à Nantes, Montréal, Paris, Johannesburg (Afrique du Sud) et Yanbu (Arabie Saoudite).



La variété de mon parcours me permet de mieux appréhender l'univers industriel mondial et surtout d'en comprendre les codes.



Mes compétences :

Lean Management

Maintenance

Management

Scada

GMAO

Production

SAP

Microsoft Project

SolidWorks

Microsoft Office