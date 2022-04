Antoine MARET

10 ans d'expérience dans la conception, le développement et le déploiement de projets Marketing, Digital & CRM, visant à créer une expérience client positive et pleine de sens sur tous les points de contacts physiques et digitaux





Mes compétences :

Marketing

MOA

Conduite du changement

Chef de projet

CRM

Conseil en organisation

Digital

Communication

Big Data

Omnicanal

Gestion de projet

Animation de formation

CRM

Développement commercial