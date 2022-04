Antoine MARET

Assistant Ingénieur Statistique au pôle pilotage de l'université de Bourgogne depuis juin 2017, je souhaite faire progresser, par le biais d'une vision jeune en quête constante d'amélioration, cette institution en pleine évolution ; tout en élargissant mes connaissances & mes domaines de compétences.



Je suis également de plus en plus intéressé par l'innovation, la Nature, et surtout l'indépendance.



Joignable par mail: antoine.maret94@gmail.com



Mes compétences :

Statistique

Travail en équipe

Economie

Sport

Analyse de données

Marketing

Expert EXCEL

Suivi d'activité professionnel

Automatisation VBA

Visual Basic for Applications

Méthode agile

Réactivité

Créativité

Organisation

Nouvelles technologies

Energies nouvelles

Innovation