Julie TEYSSIER

Aujourd'hui, en CDI au sein d'Axege à Aubière depuis le 6 juillet 2015 an qualité de développeuse décisionnelle.



J'aime découvrir et apprendre dans des domaines variés, passant du domaine des transports en commun, à celui des plantes et enfin de la santé. Le gros point en commun réside dans le système d'information, oùles données doivent être contrôlées et traitées afin de pouvoir les analyser par des personnes "métiers" (ressources humaines, contrôleurs de gestion,..).



J'ai réalisé mes études en alternance :

- en DUT Statistique et Informatique Décisionnelle : en qualité d'assistante marketing au sein de Keolis Lyon

- en LP Systèmes d'Information Décisionnels : en qualité de technicienne informatique à Biogemma.

(poursuivit dans cette même entreprise avec un CDD de 9 mois)



Mes compétences :

BO

SQL Server

Business intelligence

SPAD

Motivée

R

Tanagra

Talend

Perl

UNIX

SSIS

Méthodes statistiques

SSRS

Microsoft Office

Visual Basic for Applications

PHP