Je suis un digital project manager / product owner plongé dans l’univers passionnant du e-commerce et du digital au sens large.

Je viens de terminer une mission sur le poste de Project Manager / Proxy Product Owner dans le service e-commerce au siège du groupe AccorHotels (en mission pour la société de conseil Brains).

Mon plus gros projet ? La refonte du siteArray en multi-device (front et back).

Ma plus grande réussite ? Mise en place d'une feature team pour la refonte et l'optimisation de la homepage du site portailArray, avec application de la méthodologie Scrum en tant que Proxy Product Owner.



Mes compétences :



► Gestion de projet digital (en cycle en V mais aussi en Agile)

Etude : faisabilité, planification, budget.

Conception : suivi de la conception UX et du design, rédaction de spécifications fonctionnelles et coordination de tous les intervenants internes et externes, préparation et animation d'ateliers de travail.

Suivi des développements : suivi des développements, support aux équipes IT.

Recette : recette fonctionnelle en interne, suivi de recette externe (rédaction et validation de la stratégie de test et des plans de test, suivi opérationnel de la recette externalisée).



► Webdesign et UX

Maîtrise d'outils pour wireframer / prototyper (Balsamiq, Axure).

Notions Photoshop.

Rédaction de briefs créatifs et suivi de création avec agences externes.

Veille UX.



► Intégration

Connaissances en HTML5, CSS.

Notions en JavaScript, PHP.



► Webmarketing

Certifié Google Analytics

SEA : certification Google Adwords, optimisation de campagnes SEA.

SMO : élaboration et mise en place de stratégies SMO.

SEO : audits et stratégies SEO, mise en place d'optimisations SEO.

Maîtrises des problématiques d'emailing de marketing / relationnel (création, développement, dérivabilité et performance).



Pour plus d'informations, mon site personnel : http://www.antoine.marquand.fr



Mes compétences :

Pack office

Social media

Google Analytics

Google Adwords Certifié Adwords