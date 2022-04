Francis GUILBERT

Après 40 années dans l'université française, où j'ai occupé quasiment tous les postes, de chercheur à Vice-Président de l'Université en passant par professeur, directeur de MSG, d'IAE ou autres, tout en ayant exercé simultanément des missions de consultance auprès de grands groupes et de PME, je mène une "retraite" active sur plusieurs registres :



- écrivain, pour coucher sur papier et liseuse une partie de l'expérience accumulée

- conférencier

- auteur, compositeur, interprète, sur thématiques de mon choix mais aussi à la demande

et à titre très exceptionnel désormais, pour des clients-amis

- consultant en management, organisation, éthique d'entreprise

- formateur en éthique, marketing, management



Domaines de compétence : Management, Organisation, Stratégie. Ethique, RSE et développement durable. Marketing, promotion des ventes. Développement personnel et accompagnement.



Mes compétences :

Compositeur

Conseil

Communication

Marketing

Organisation