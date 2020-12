" Les hommes construisent trop de murs mais pas assez de ponts."

Isaac Newton

" La définition de la folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. "

Albert Einstein



Que vous soyez dirigeant, cadre ou membre d'une équipe de grands groupes privés ou publics, PME, ETI voire TPE et start up, vous avez probablement à faire face à cette réalité quotidienne paraphrasée par les deux citations ci-avant.



Ayant toujours été recruté par mes dirigeants dans des univers et fonctions différentes de celles que l'on allait me confier, mes dirigeants, équipes et clients me reconnaissent les expertises et postures de SHERPA du changement avec les approches requises :



S : stratégie, H : holistique, E : évaluation, R : reformulation, P : performance, A : accompagnement



Si vous identifiez des questionnements sur ces thèmes cruciaux, ne pas hésiter à me contacter pour partager les retours d'expériences et les résultats probants obtenus en entreprises tout en respectant bien évidemment les clauses de confidentialité des projets et missions conduits.



Patrick Conchou



Consultant & Formateur / Stratégie - Innovation - Business Development

Cabinet ITG Consultants



E-mail : patrick.conchou.itg@orange.fr



Intervenant MBA (Institut Français de Gestion- groupe INSEEC; Paris Dauphine)

Intervenant Grandes Ecoles (Centrale, HEI, Collège de Paris, ...)

Membre "Solver" InnoCentive, plateforme internationale d'open innovation et de crowd sourcing en innovation

Expert GLR (Gerson Lehrman Group) – The world's Platform of Knowledge

Membre du Syndicat Français d'Intelligence Économique (SYNFIE)



Consultant en réseaux et synergies avec quelques cabinets ciblés (PHB Consultants, Invictus, TOPS CONSULT, SCOOP Conseil, ....).



Intervenant et formateur auprès des acteurs de la formation en inter et intra-entreprises (Executive MBA de l'Institut Français de Gestion, Paris Dauphine, Cnam,...) qu'auprès des grandes écoles et universités (Centrale, Cnam, Collège de Paris dont Ascencia Business School, ISIPCA, Hetic, ECE, ISTIA, ESG, Universités de Versailles, Angers, Montpellier,...).



Mes compétences :

Vente

Ressources humaines

Conseil

Direction générale

Packaging

Marketing

Management

Accompagnement

Coaching

Formation