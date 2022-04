Antoine MARQUES

Ingénieur spécialisé dans l'efficacité énergétique appliquée au bâtiment et à l'industrie, je suis passionné par les sciences en général, plus particulièrement lorsqu'elle est liée à l'énergie. Sensibilisé très tôt aux problèmes environnementaux, j'ai voulu orienter mes études de manière à pouvoir devenir un acteur de la transition énergétique à laquelle je suis attaché.



Dans cette optique, je souhaite travailler à réduire notre consommation d’énergie et à consommer de manière plus responsable. Sociable par nature, j'aime le travail d'équipe, la proposition et la confrontation d'idées entre collègues de type brainstorming, de manière à être plus productif et innovateur dans mon travail.



Mes compétences :

Audit et efficacité énergétique

Transferts et bilans thermiques

Production d'énergie et énergies renouvelables

Prévention de l'environnement

Logiciels : STD (TRNSys, Pléiade-Comfie), ACV (Sim

Microsoft Office

Matlab

Autocad