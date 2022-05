Romain LE GUILLOUX

Titulaire d'un BTS bâtiment en 2009, j'ai décidé de poursuivre mes études pour acquérir plus de compétences. C'est alors vers l'Université de Bretagne Sud à Lorient que je me suis dirigé afin d'obtenir un diplôme de Master en Génie Civil et Maîtrise de projet.

Après de nombreux stages effectués dans divers domaines, le gros oeuvre, le génie civil et le second oeuvre, je souhaiterai entrer dans le monde du travail.

Mes nombreuses expériences et la possibilité d'avoir pu participer à des projets d'envergure sont autant d'atouts pour mon entrée dans la vie active.

Conscient des futurs enjeux environnementaux qui dicteront les méthodes d'exécution des travaux à venir, j'aimerai être un acteur de ce renouveau dans la construction.





Mes compétences :

Excel

RDM 6.15

Ms project

Powerpoint

Sketchup

Microsoft office

AutoPISTE

Autocad LT et MAP