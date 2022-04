Antoine MARTEIL

Dans la continuité de mon Master 2 Finance, Tésorerie je suis aujourd'hui Trésorier France chez le groupe DB Schenker France, acteur important dans le secteur du transport (routier, arérien, maritime et logistique)



Mon parcours atypique m’a donné l’occasion d’acquérir des connaissances pointues dans des domaines qui me passionnent, et ainsi obtenir un savoir-faire spécifique.



Toujours rattaché au Directeur Administratif et Financier, je suis responsable de la trésorerie dans son ensemble, tout en étant leader dans de nombreux projets : EBICS TS, Optimisation du logiciel Sage FRP, couvertures de change, prévisions de trésorerie, mise en place de prélèvements, suivi des échéances, garanties...



Mon dynamisme, ma curiosité et ma capacité à m'adapter sont mes atouts pour mener à bien les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Trésorier

Sport

Trésorerie

Finance

Kyriba

Business object

Excel

Créatif

Allemand

Anglais

Enthousiasme pour le travail d'équipe

Autonome

Movex/AS400

factoring

Communication bancaire