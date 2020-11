Christelle ANDREOLI DEMEURANT

Actuellement en formation continue à La Sorbonne, je recherche un stage de 3 à 4 mois pour valider le Master 2 Ergonomie Organisation et Espaces de travail.



Parallèlement, je dispense des cours en comptabilité et fiscalité dans plusieurs organismes de formation.



Mon parcours professionnel m'a amené à occuper plusieurs fonctions telles que consultante en gestion de trésorerie, contrôleur financier et trésorier.



Mes compétences :

Ergonomie

Conseil et accompagnement

Conduite de projet

Formation

Comptabilité / fiscalité

Gestion de trésorerie / gestion budgétaire