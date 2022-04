Étudiant intéressé par l'informatique depuis mon plus jeune âge, j'ai appris plusieurs langages avant de démarrer mes études spécialisée et je sais donc m'adapter aux nouveaux langages auxquels je suis confronté.



Mes compétences :

jQuery

PHP

MySQL

HTML5

CSS

WordPress

JavaScript

UNIX

Python 3

Windows

Debian

C

Bootstrap

MacOSX