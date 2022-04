Antoine Martin Documentaliste est spécialisé depuis plus de dix ans dans la gestion administrative des marques et modèles, la recherche documentaire pour la production audiovisuelle, ainsi que la documentation plus classique. Notre agence vous apporte la solution par rapport à vos enjeux commerciaux et concurrentiels, via des services complets, en matière de documentation médias et de propriété industrielle.

A compter de janvier 2014 nous serons présent à Nantes, Angers et Paris.



Principaux clients:

Médias: Thalassa, Faut pas rêver, Duran Prod.

Centre de ressources et de documentation - Photothèque: GIP Loire Estuaire.

Propriété industrielle: Remy Cointreau, Bongrain; Japan Tobacco International; Pernod Ricard Europe; Mumm, Perrier-Jouet, Martell (MMPJ); Havana Club ainsi que divers cabinets de Propriété industrielle...



Mes compétences :

Documentaliste

Gestion de bases de données

Médias