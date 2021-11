Aurélie DE L'ESPINAY

De Formation Master en Droit Social, je bénéficie de plusieurs expériences en tant que Généraliste RH ou Consultant RH au sein de différentes Structures (Entreprises, Associations, Cabinet de consulting, Organisme de formation...), d'expérience de formation et de management de projet ainsi que d'accompagnements individuels.

Je vous propose aujourd'hui mes compétences en Gestion RH, Formation ainsi dans le cadre d'Outplacement, d'Accompagnements individuels, de Bilans de Compétence, VAE et d'autres thématiques RH...(Conseil RH , Formation RH et Droit Social )

A votre disposition pour plus d'informations !



Mes compétences :

Accompagnement du changement

Compétences Commerciales

Gestion de projet

Droit du travail

Gestion des compétences

Formation RH

Gestion des Ressources Humaines GRH

Gestion des ressources humaines. G.P.E.C

Gestion d'entreprise

Management de projet

Interface client

Management d'équipes

Ressources humaines

Conseil

Développement RH

Droit social

VAE

Coaching

Formation professionnelle

Développement personnel

GPEC

Gestion de carrière

Rigueur

Psychologie du travail

Ingenierie de formation

Appel d'offre

Gestion du stress

Presentation orale

Médias

Management

Jury de titre

Validation des acquis de l'expérience

Recrutement

Formation