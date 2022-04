Brigitte ROUSSEL

J'ai eu la joie de mettre 4 enfants au monde et je suis agée de 47 ans. j'exerce depuis 20 ans dans le domaine médico-sociale.

j'ai débuté comme soigante aprés avoir suivi la formation d'infirmière psy à l'IFSI de Clermont oise, puis j'ai exercé à l'hopital de Ville Evrard.

les circonstances de la vie m'ont amenée à Paris où j'ai découvert le monde du grand âge en travaillant comme soignante.

durant ces années, j'y ai fait le constat de vraies difficultés à mettre en mot notre souffrance face à la dépendance et à la finitude et cela, tant du côté des soignants que du côté des soignés et de leur famille. je suis donc retournée à l'université où j'ai suivi l'enseignement de pchychologie clinique de la faculté de jussieu qui enseignait aussi la psychanalyse. Science qui me "parle" si je puis m'exprimer ainsi.

aprés ces quelques 20 années passées au lit du malade, de jour mais aussi 5 ans de nuit, j'ai pu développer une certaine idée du "prendre soins" de l'être humain en souffrance et peut être même aider un sujet à l'accepter...à mieux la comprendre...et parfois à pouvoir la vivre.

je travaille en EHPAD depuis plus de 3 ans comme psychologue à temps partiel, ce qui me permet aussi, paraléllement, de développer un exercice en libéral ou je peux travailler de manière plus autonome.



