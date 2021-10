Dr Benoît POISSON

Benoît Poisson, D. Psy., est psychologue. Il a exercé pendant 40 ans auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes ayant des troubles de santé mentale dans différents milieux cliniques : Centre de santé et de services sociaux, CLSC, Centre psychiatrique, Centres de réadaptation et Commission scolaire. Il pratique présentement en bureau privé. Il a aussi été professeur de clinique à l'Université Laval pendant quatorze ans. Il est l'auteur du livre Apprivoiser sa personnalité, du test Inventaire biopsychologique de Poisson (IBP) et des articles L'Inventaire biopsychologique de Poisson, fidélité et validité, Perspective biopsychologique systémique des émotions de base, La BioPsychologie Systémique. Il a donné plusieurs conférences et il a tenu des ateliers de formation dont le plus récent porte sur la perspective biopsychologie systémique.



