Arnaud FOUQUAUT

Avocat depuis 2010, je conseille et défends mes clients dans les différents aspects de la vie économique.



Ainsi, j'interviens pour l'essentiel en matière propriété intellectuelle (conseil et contentieux) ainsi que de doit commercial (contentieux).



J'assure également des postulations auprès des juridictions rennaises (Tribunal de Grande Instance,Tribunal de Commerce et Cour d'appel).



Aussi, je collabore avec un cabinet d'affaires situé à Rennes, la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Logiciel Libre

Propriété littéraire et artistique

Propriété industrielle

Avocat

Droit informatique

Contentieux des affaires

Informatique

Droit commercial

Droit d'auteur