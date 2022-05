Raphaël HERSON

Titulaire d'un Master II en droit de la propriété industrielle et diplômé du CEIPI mention Marques, Dessins et Modèles, j'exerce depuis 9 ans la fonction de juriste (brevets, marques, dessins et modèles, droit d'auteur, noms de domaine) au sein d'un cabinet de propriété industrielle.



Fort de cette expérience, j'assiste, conseille et exerce quotidiennement mon expertise dans les matières contractuelle et contentieuse au bénéfice de clients exigeants, français comme étrangers.



En relation permanente et directe avec des correspondants, des avocats et des offices nationaux, ma fonction requiert rigueur (maîtrise des délais et des règles procédurales), disponibilité, réactivité, esprit d'initiative et une culture juridique solide, variée et continuellement mise à jour.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Droit des contrats

Biotechnologies

Droit des marques

Propriété industrielle

Droit des affaires