Emmanuel HERSON

Outre les achats, j'ai acquis l'expérience de la gestion de production de biens de consommation en Asie puis celle de produits et compléments alimentaires en France et en Europe.



Consécutivement, j'ai eu en charge l'organisation de la logistique nationale et internationale mais aussi l'étude et la mise en place de solutions spécifiques de stockage et de distribution pour des produits particuliers tels que des surgelés.



Mes compétences :

Négociation

Sourcing

Cahier des charges

Gestion de projet

Gestion des stocks

Logistique

Achats