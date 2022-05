Mathilde VAZEILLE

CODE 8 est le spécialiste de l’assistance opérationnelle dans les domaines de la gestion d’entreprises et de la gestion de projets.

CODE 8, une offre unique pour le développement de votre entreprise en toute sécurité.



- ASSISTANCE OPERATIONNELLE A LA GESTION D'ENTREPRISE:

CODE 8 offre aux dirigeants la liberté de se consacrer entièrement au développement de leur activité tout en s’assurant d’une organisation et d’une gestion saines de leur société.

CODE 8 apporte une solution opérationnelle à chaque enjeu de la vie de l’entreprise.

- ASSISTANCE OPERATIONNELLE A LA GESTION DE PROJET:

CODE 8 assiste les entreprises tout au long de leur projet dans l’ensemble des actions : expression du besoin, planification, organisation, suivi du budget, élaboration des dossiers de dépouillement d’appels d’offres, reporting, communication projet (interne / externe), ingénierie logistique, gestion des relations contractuelles, gestion documentaire, etc.

Avec CODE 8 augmentez la productivité de vos équipes projets, des équipes focus 100% projet !



- EXECUTIVE COACHING & ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT:

Coach professionnel certifié HEC Paris, CODE 8 accompagne en coaching individuel et d'équipe, les dirigeants, managers et leurs équipes pour leur permettre d'appréhender, de gérer et d'anticiper avec succès l’ensemble des difficultés de la vie d’une entreprise.

La valeur ajoutée d'un conflit ou de toute difficulté, c'est d'amener le changement.



- LES ATELIERS DE LA CREATIVITE:

C’est en développant sa créativité que l’on peut trouver les solutions les plus innovantes, engager des processus de changement durables et profonds ou encore renforcer la cohésion au sein d’une équipe. CODE 8 propose aux entreprises et aux organismes de formation d’animer des ateliers de développement de la créativité associant le coaching et la photographie.



